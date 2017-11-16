Улыбка мутанта

В киновселенной Людей Икс звёздное прибавление: Джеймс Франко подписался на заглавную роль в картине «Множитель», посвященной одноименному мутанту. Над сценарием проекта от студии 20th Century Fox работает Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»).

Франко воплотит образ мутанта Джеймс Мэдрокса, известного по прозвищу Множитель и способного превращать кинетическую энергию в собственных клонов. Для этого ему достаточно удариться о какой-либо предмет, щелкнуть пальцами или топнуть ногой. Все клоны Множителя обладают самостоятельным мышлением и могут производить на свет новых клонов. Мэдрокс телепатически контролирует своих клонов и при желании возвращает их в своё тело ‒ чем ближе он к клону, тем сильнее контроль. Ранее Множитель появлялся в фильме «Люди Икс: Последняя битва», где персонаж в исполнении актера Эрика Дэйна являлся одним из членов Братства Мутантов Магнето.

Продюсерами сольной лентой о Множителе выступят сам Франко и Саймон Кинберг («Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Дэдпул», «Логан»), другие подробности пока что не сообщаются.