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Улыбка мутанта

16.11.2017 21:10
Улыбка мутанта

В киновселенной Людей Икс звёздное прибавление: Джеймс Франко подписался на заглавную роль в картине «Множитель», посвященной одноименному мутанту. Над сценарием проекта от студии 20th Century Fox работает Аллан ХейнбергЧудо-женщина»).

Франко воплотит образ мутанта Джеймс Мэдрокса, известного по прозвищу Множитель и способного превращать кинетическую энергию в собственных клонов. Для этого ему достаточно удариться о какой-либо предмет, щелкнуть пальцами или топнуть ногой. Все клоны Множителя обладают самостоятельным мышлением и могут производить на свет новых клонов. Мэдрокс телепатически контролирует своих клонов и при желании возвращает их в своё тело ‒ чем ближе он к клону, тем сильнее контроль. Ранее Множитель появлялся в фильме «Люди Икс: Последняя битва», где персонаж в исполнении актера Эрика Дэйна являлся одним из членов Братства Мутантов Магнето.

Продюсерами сольной лентой о Множителе выступят сам Франко и Саймон КинбергЛюди Икс: Дни минувшего будущего», «Дэдпул», «Логан»), другие подробности пока что не сообщаются.

 


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