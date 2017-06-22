Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Заройте ваши денежки.
15 самых ярких финансистов в кино
Непрошеные гости.
10 самых нелепых камео знаменитостей
Япония в картинках.
15 лучших японских мультфильмов
Зловещие близнецы.
12 злобных киноблизнецов
Неожиданный финал.
15 сиквелов, которые мы потеряли
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Унылая вечеринка

22.06.2017 16:00
Унылая вечеринка

Стал доступен новый отрывок из «Человека-паука: Возвращение домой», в котором Питер Паркер и его лучший друг Нед Лидс (Джейкоб Баталон) попадают на школьную вечеринку.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Томом Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон Уоттс («Полицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Против течения: новый Человек-паук. Пять ловушек для нового Человека-паука (Евгений Ухов, Film.ru)
13.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: новый Человек-паук

Человечество не зря билось в экономических войнах и падало в пучину финансовых кризисов: борьба с монополией на всех фронтах общественной, политической и культурной жизни – одно из главных...  →
Разноцветные мутанты. Почему Marvel заменяет своих белых супергероев «этническими» персонажами (Борис Иванов, Film.ru)
11.07.2016
Борис Иванов, Film.ru

Разноцветные мутанты

Железный Человек устал, и он уходит. Как сообщает студия Marvel, в ближайшее время в ее комиксах Тони Старк перестанет быть Железным Человеком. Его место в супергеройской броне займет 15-летняя...  →
Фоторепортаж: «Человек-паук: Возвращение домой» в Москве
22.06.2017

Фоторепортаж: «Человек-паук: Возвращение домой» в Москве

Актер Том Холланд и режиссер Джон Уоттс представили фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в Москве. ...  →
показать еще

Новости по теме

21.06.2017
Карнаж станет главным злодеем в сольном фильме «Веном».
20.06.2017
Забавный промо-ролик «Человека-паука: Возвращение домой».
18.06.2017
«Веном» от Sony войдет в киновселенную Марвел и нового «Человека-паука».
14.06.2017
«Человек-паук» с Томом Холлэндом станет трилогией.
13.06.2017
Промо-постеры экшена «Человек-паук: Возвращение домой».

 

Свежие рецензии


Главное

Дальше без меня
08:00
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
Верная ставка
19.06
Верная ставка
10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов
Смерти вопреки
18.06
Смерти вопреки
10 лучших мелодрам о смертельно больных молодых людях
Водитель не нужен
17.06
Водитель не нужен
12 лучших одушевленных машин в кино
Лучше жевать, чем говорить
16.06
Лучше жевать, чем говорить
10 скандалов, вызванных постами кинознаменитостей в соцсетях
Ну не шмогла я!
15.06
Ну не шмогла я!
12 фильмов, впустую растративших блестящие идеи
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами 10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами
10 фильмов об общении с духами 10 фильмов об общении с духами
10 неожиданных первоначальных замыслов известных фильмов 10 неожиданных первоначальных замыслов известных фильмов
10 кинокошмаров, от которых идет мороз по коже 10 кинокошмаров, от которых идет мороз по коже
15 лучших японских мультфильмов 15 лучших японских мультфильмов
7 инкарнаций Золушки 7 инкарнаций Золушки

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть