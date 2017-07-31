Управляя удачей

Первый взгляд на мутантку Домино из сиквела «Дэдпула», сыгранной звездой сериала «Атланта» Зази Битц. В широком прокате второй фильм о болтливом наемнике Уэйде Уилсоне окажется 31 мая 2018-го.
Компанию Дэдпулу в сиквеле составит Кэйбл (Джош Бролин), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).
Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).
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