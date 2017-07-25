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Усы на миллион

25.07.2017 10:15
Усы на миллион

Хотя до- и пересъемки являются вполне естественной частью кинопроизводства, в случае с «Лигой Справедливости» этот процесс немного затянулся: вместо привычных 1-2 недель, досъемки супергеройского тим-апа DC под началом Джосса Уидона продлятся целых два месяца, сообщают Variety.

По информации источников издания, студии придется раскошелиться на $25 миллионов (обычно досъемки обходятся в 6-10 миллионов долларов). В первую очередь Уорнеры стремятся выстроить «Лигу» на основе недавнего успеха «Чудо-Женщины» и избежать повторения истории, произошедшей с «Отрядом самоубийц». Уидону же поручено поработать над качеством диалогов (= добавить обмена едкими репликами между персонажами) и связностью сцен, отснятых Заком Снайдером.

Однако если с финансовой и творческой точек зрения дополнительные съемки не стали проблемой для студии, то с загруженностью графиков ведущих звезд блокбастера всё оказалось чуть сложнее. Пока Бен Аффлек с Галь Гадот относительно свободны и не заняты в других проектах, Эзра Миллер и Генри Кавилл вовсю трудятся на съемочных площадках сиквела «Фантастических тварей» и шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6» соответственно.

В случае с Миллером несостыковку расписаний удалось уладить довольно быстро, поскольку оба фильма разрабатываются одной студией – Warner Bros. Однако с Кавиллом вышла чуть более «щекотливая» ситуация: дело в том, что по условиям контракта с Paramount, актеру запрещено сбривать свои роскошные усы на весь период съемок в шестой «Миссии». Поэтому от растительности на лице Человека из Стали придется избавляться уже на постпродакшене с помощью компьютерной графики.

Также Variety добавляют, что Джосс Уидон не будет указан в титрах как режиссер, но вероятно будет числиться как сценарист или продюсер ленты. Так, например, Тони Гилрой, руководивший пересъемками «Изгоя-один», в итоге был отмечен в титрах в качестве сценариста.

Мировая премьера «Лиги Справедливости» запланирована на 16 ноября.

 

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