Ужасы вселенной

Хотя Скотт Дерриксон сделал себе имя на фильмах ужасов, в прошлом году режиссер смог удачно переключиться на жанр кинокомиксов, сняв «Доктора Стрэнджа». Портал Coming Soon поинтересовался у Дерриксона, планирует ли он включить во вторую часть «Стрэнджа» элементы хоррора.

«Я бы не стал отметать никакие варианты, всё возможно. Хотя в 1980-х комиксы были наполнены подобной [сверхъестественной хоррор] тематикой, мне эта эра кажется самой слабой. Обозначенные в первом фильме альтернативные измерения и мультивселенная предоставили нам безграничные возможности. Могу уверить вас, что мы их не упустим, и сиквел будет не менее инновационным, чем оригинал», ‒ говорит режиссер.

Цифровой релиз фантастического блокбастера, в которой войдет около 80 минут дополнительных материалов, состоится 14 февраля.