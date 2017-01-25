Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
С удвоенной энергией.
12 пар самых знаменитых братьев-режиссеров в истории кино
Мастера малых форм.
13 камео, ставших классикой кино
Дальше действовать будем мы!
20 молодых актрис, подающих большие надежды
Только не для ваших глаз.
12 фильмов, снятых, но не увидевших проката
Убедили.
7 хорроров, повлекших за собой реальные полицейские расследования
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Ужасы вселенной

25.01.2017 12:10
Ужасы вселенной

Хотя Скотт Дерриксон сделал себе имя на фильмах ужасов, в прошлом году режиссер смог удачно переключиться на жанр кинокомиксов, сняв «Доктора Стрэнджа». Портал Coming Soon поинтересовался у Дерриксона, планирует ли он включить во вторую часть «Стрэнджа» элементы хоррора.

«Я бы не стал отметать никакие варианты, всё возможно. Хотя в 1980-х комиксы были наполнены подобной [сверхъестественной хоррор] тематикой, мне эта эра кажется самой слабой. Обозначенные в первом фильме альтернативные измерения и мультивселенная предоставили нам безграничные возможности. Могу уверить вас, что мы их не упустим, и сиквел будет не менее инновационным, чем оригинал», ‒ говорит режиссер.  

Цифровой релиз фантастического блокбастера, в которой войдет около 80 минут дополнительных материалов, состоится 14 февраля.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Женские штучки. 16 самых ярких киногероинь 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
29.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Женские штучки

Ни один фильм не смог бы привлечь зрителей, если бы в нем не было выдающихся персонажей, способных увлечь за собой, поведать удивительный рассказ, заманить в захватывающее путешествие  →
2016 и все, все, все. Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

2016 и все, все, все

Как подвести кино- и телеитоги года? Мы выбрали самый простой путь – решили раздать неофициальные награды. Но не в банальных категориях вроде «самый лучший фильм» и «самый...  →
Только для ваших глаз. 16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
24.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Только для ваших глаз

В уходящем году мы пережили немало удивительных экранных приключений. Мы отдельно вспоминаем в нашем ставшем уже традиционным топе те моменты из фильмов 2016 года, от которых у зрителей челюсти...  →
Война до победных титров. Итоги года: 15 лучших голливудских экшен-сцен 2016 года (Борис Иванов, Film.ru)
23.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Война до победных титров

Современный Голливуд может все, но лучше всего у него получается экшен. Чем порадовали нас постановщики боевых сцен в 2016-м?  →
Против течения: 2016 год в кино. Пять тенденций, которые сделали 2016 год в кино невыносимым для зрителя (Евгений Ухов, Film.ru)
29.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: 2016 год в кино

Это только кажется, что в кино в последние годы ничего особенно интересного не происходит – на деле за последние три-пять лет индустрия изменилась радикально, как внешне, так и внутренне  →
Блог: Герой года для меня, безусловно, Мадс Миккельсен (Евгений Ухов)
16.12.2016
Евгений Ухов

Блог: Герой года для меня, безусловно, Мадс Миккельсен

Герой года для меня, безусловно, Мадс Миккельсен - человек, который за последние три месяца умудрился дважды невозбранно поводить писей по губам Диснею: сначала сыграл самого идиотского злодея КВМ...  →
Блог: Не читал откликов коллег на Стрэнджа, но общий восторженный тон уловил (Евгений Ухов)
31.10.2016
Евгений Ухов

Блог: Не читал откликов коллег на Стрэнджа, но общий восторженный тон уловил

...  →
Фоторепортаж: Светская премьера фантастического блокбастера MARVEL «Доктор Стрэндж»
23.10.2016

Фоторепортаж: Светская премьера фантастического блокбастера MARVEL «Доктор Стрэндж»

21 октября в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» при поддержке ЦУМа и журнала GQ состоялась светская премьера фантастического блокбастера MARVEL «Доктор Стрэндж». ...  →
Фоторепортаж: Киану Ривз в Москве
24.11.2008

Фоторепортаж: Киану Ривз в Москве

Актёр Киану Ривз и режиссер Скотт Дерриксон приехали, чтобы представить фильм «День, когда Земля остановилась».  →
показать еще

Новости по теме

14.01.2017
Фото со съемок промо-ролика третьего «Тора» Тайки Вайтити.
02.01.2017
Доктор Стрэндж появится в блокбастере «Тор 3: Рагнарёк».
30.11.2016
Концепт-арты «Доктора Стрэнджа».
29.11.2016
Джеймс Ван похвалил режиссера «Доктора Стрэнджа».
28.11.2016
Диснеевская «Моана» в топе бокс-офиса США.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 лучших фильмов и сериалов о викингах 10 лучших фильмов и сериалов о викингах
9 фильмов с участием кинозвезд, не дождавшихся релиза 9 фильмов с участием кинозвезд, не дождавшихся релиза
15 былых звезд, которым срочно нужен хит 15 былых звезд, которым срочно нужен хит
10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя 10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя
20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть 20 российских сериалов, которые не стыдно смотреть
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июля 2015 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июля 2015 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть