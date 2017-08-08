Вечная война

Актер Мэтт Джеральд вернется к роли капрала Лайла Уэйнфлита в грядущих сиквелах «Аватара», несмотря на то, что его персонаж погиб еще в первой части. О том, как именно создатели франшизы планируют возродить Уэйнфлита, не сообщается.

Каждая новая часть «Аватара» будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джоэл Давид Мур. Компанию им составят Клифф Кертис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Старт съемок всех четырех картин запланирован на 25 сентября. Премьеры сиквелов ожидаются 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.