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Вечная война

08.08.2017 17:30
Вечная война

Актер Мэтт Джеральд вернется к роли капрала Лайла Уэйнфлита в грядущих сиквелах «Аватара», несмотря на то, что его персонаж погиб еще в первой части. О том, как именно создатели франшизы планируют возродить Уэйнфлита, не сообщается.

Каждая новая часть «Аватара» будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джоэл Давид Мур. Компанию им составят Клифф КертисБойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Старт съемок всех четырех картин запланирован на 25 сентября. Премьеры сиквелов ожидаются 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.

 

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