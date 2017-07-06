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Вечный гонщик

06.07.2017 17:00
Вечный гонщик

Трагическая гибель Пола Уокера не помешала создателям франшизы «Форсаж» показать персонажа актера, Брайана О’Коннора, в седьмой части серии, которая, на первый взгляд, завершила его историю. Но как признался режиссер Ф. Гэри Грэй, авторы экшен-эпопеи серьезно подумывали включить героя Уокера также и в «Форсаж 8».

«Мы провели сотни бесед, пытаясь найти лучший способ, как сохранить и напомнить о наследии Пола, его значимости для “Форсажа”. Конечно, можно было воссоздать его персонажа с помощью компьютерной графики, сделав его роль еще более значительной. Но мы могли и просто оставить эту затею, притворяясь, будто он до сих пор существует где-то в мире нашей франшизы. Выбор, который мы в итоге сделали, показался самым правильным и уважительным по отношению к Полу. Думаю, его семья тоже осталась очень довольна этим», – сообщил Грэй. «Кроме того, многие фанаты франшизы могли бы не оценить подобного возвращения. Но в то же время мы понимали, что нет никакой гарантии в том, что зрители придут на “Форсаж”, в котором нет Пола. Тут уж не угадаешь».

Релиз восьмого «Форсажа» на цифровых носителях состоится 11 июля.

 

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