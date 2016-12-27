Вечный спаситель

В грядущем году нас ждет появление очередной киновселенной – классических монстров от Universal – первым фильмом в которой станет ребут «Мумии». Режиссер ленты Алекс Курцман дал новое интервью EW, где намекнул на многоплановость сюжета и объяснил, чем его картина отличается от других проектов с участием Тома Круза.

«В центре находится история происхождения, но разворачивается она как бы на двух разных фронтах. Большего я вам сказать пока что не могу», – заявил Курцман. «Но одна вещь, которая заставила меня серьезно задуматься, это то, что Том Круз в своих фильмах вечно всех спасает. Какую бы ленту с его участием вы ни включили, он всегда знает, как спасти мир. И замечательно, потому что за это я и плачу деньги, когда иду в кино на фильм с Томом Крузом. Однако в случае с картинами о монстрах возникают проблемы, поскольку в них персонажи попадают в затруднительные ситуации, когда всё выходит из под контроля, и они понятия не имеют, как спасти мир. Вот первое, что я сказал Тому: “будет гораздо страшнее, если зрители поймут, что сейчас ты не тот самый герой, который способен решить все проблемы человечества”».

Время действия франшизы переносится в наши дни. Персонаж Тома Круза – боец спецподразделения на Ближнем Востоке, который преследуя боевиков, попадает в странный бункер. Такое вторжение запускает цепь событий, пробуждающих от многовекового сна мумию ассирийской царицы.

Над сценарием работал Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж», «Прометей»). Кроме Круза в актерский состав также вошли Аннабель Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон и Расселл Кроу.

Российская премьера «Мумии» ожидается 8 июня 2017 года.