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Новости кино

Вернуть мир

02.05.2017 12:00
Вернуть мир

Новый динамичный трейлер экшена «Чудо-Женщина» от DC и WB, до российской премьеры которого осталось меньше месяца. Заглавная героиня, вновь сыгранная Галь Гадот, покинет свой родной райский остров и отправится сражаться на фронтах Первой мировой войны.

До того, как стать Чудо-Женщиной, ее звали Диана, и была она принцессой амазонок. Всю свою жизнь Диана тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Однажды на защищенный райский остров, где выросла героиня, падает американский самолет, выживший пилот которого рассказывает ей о бушующем во внешнем мире масштабном конфликте. Убежденная в том, что она может остановить угрозу, Диана покидает свой дом и присоединяется к борьбе в надежде положить конец всем войнам. Героине предстоит раскрыть свои настоящие силы, а также узнать свое истинное предназначение.

Режиссером эпической картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят: Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Елена Анайя, Саид Тагмауи и Дэвид Тьюлис в образе центрального антагониста проекта – бога войны Ареса. Сценарий написан Джеффом Джонсом и Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера и самого Хейнберга.

В широком прокате «Чудо-Женщина» появится 1 июня.

 

 
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