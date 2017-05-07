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Вертушка Скалы

07.05.2017 16:00
Вертушка Скалы

Дуэйн Джонсон поделился кадром со съемок экшена «Rampage» – киноадаптации популярной аркады 1980-х. Компанию Скале составят Джо Манганьелло, Джеффри Дин Морган, Наоми Харрис и Малин Акерман.

Выпущенная в 1986 году игра позволяла принять на себя роль одного из трех доступных монстров: гориллы Джорджа, ящера Лиззи и оборотня Ральфа. Все они были простыми людьми, пока военные не провели над ними ряд экспериментов. Озлобленные монстры путешествуют по городам Америки, круша дома и основные достопримечательности. Игра была портирована с игровых автоматов на множество платформ и получила несколько сиквелов, где расширялась география разрушений, а действие в итоге было перенесено даже в космос.

Режиссером проекта выступает Брэд Пэйтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2»), а продюсером – Бо Флинн («Спасатели Малибу»). Последнюю версию сценария написали Карлтон Кьюз и Райан Кондал.

На широких экранах «Rampage» окажется 20 апреля 2018 года.

 

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