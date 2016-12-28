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Вьетнамский Конг

28.12.2016 19:58
Вьетнамский Конг

Empire опубликовали концепт-арт фильма «Конг: Остров Черепа», на котором король обезьян столкнулся с людьми, вооруженными напалмом. Режиссер Джордан Вогт-Робертс также рассказал историю о том, как впервые предложил студии поместить действие картины в эпоху вьетнамской войны.

«События первой версии сценария, которую мне дали прочитать, разворачивались в 1917 году. Затем, когда мы стали обсуждать с Legendary разные идеи, я подумал:  “а какой безумный фильм о Кинг Конге я бы сам хотел увидеть?”. Тогда я и предложил студии свою версию ленты, связанную с войной во Вьетнаме, при этом находясь в полной уверенности, что меня просто высмеют. Однако идея им понравилась, и мы решили воплотить в жизнь этот дикий мэш-ап из Кинг Конга и эстетики тех времен», ‒ говорит режиссер.

Действие сюжета перенесет нас в 1970-е годы прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг. Там он хочет найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественники сталкиваются с королем острова, гигантской гориллой, которой явно было не по душе варварское вмешательство иноземцев. Пытаясь спасти свои жизни, члены экспедиции раскрывают давний секрет острова и наконец понимают, что роль короля - это его защита острова от огромных доисторических тварей.

 В актерский состав проекта вошли Том Хиддлстон, Бри Ларсон, Тоби Кеббелл, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Гудман. На российских экранах блокбастер «Конг: Остров Черепа» можно будет увидеть с 9 марта 2017 года.

 

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