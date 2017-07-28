Видение Дэймона

В конце июня был объявлено о разработке HBO теледрамы по мотивам легендарной комикс-серии «Хранители», созданием которой займется Дэймон Линделоф («Остаться в живых»). Теперь же программный директор канала Кэйси Блойс сообщил, что сериал расскажет оригинальную историю и почти не будет опираться на сюжет графического романа Алана Мура.

«Я не хочу раскрывать все детали проекта, но да, он не будет прямой адаптацией комикса. Иными словами, мы хотим взять исходный материал и сделать из него телевизионной сериал, при этом не скатываясь до буквального перевода», – заявил Блойс. «Дэймон – один из самых умных, неистовых и усердных авторов из тех, с кем я работал, поэтому у него есть свое потрясающе видение этого шоу. Повторюсь, я не хочу рассказывать о всех подробностях, но когда ты сидишь с Дэймоном рядом и видишь, как работает его мозг, это действительно ошеломляет».

Детали кастинга и дата релиза телеверсии «Хранителей» на данный момент неизвестны.