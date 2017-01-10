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Вишневый пирог

10.01.2017 09:30
Вишневый пирог

Showtime объявили дату премьеры горячо ожидаемого 3-го сезона «Твин Пикс» – продолжение культовой мистической теледрамы увидит свет 21 мая. Шоураннерами снова выступят Дэвид Линч и Марк Фрост.

Длительность премьерного эпизода составит 2 часа, затем через неделю выйдут вторая и третья серия, после чего эпизоды будут выходить по одному в неделю. Всего в сезон войдет 18 серий. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно ознакомиться с событиями фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Кайл МакЛоклен в образе агента Купера, Шерил ЛиГрейс ЗабрискиШерилин ФеннХэрри Дин СтэнтонДэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора Дерн, Балтазар Гетти, Эшли Джадд, Мэттью Лиллард, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и Наоми Уоттс. Большинство указанных актеров уже не раз сотрудничали с Дэвидом Линчем и снимались в его полнометражных картинах.

 

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