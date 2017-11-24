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Визит архангела

24.11.2017 21:00
Визит архангела

Netflix поделились тизерным постером к одному из грядущих эпизодов телеантологии «Чёрное зеркало», посвященной теме современной техно-паранойи. Дату релиза четвертого сезона стриминговый сервис по-прежнему держит в тайне.

В числе режиссеров шести новых эпизодов значатся Джоди ФостерДжон ХиллкоатСамый пьяный округ в мире»), Колм МаккартиНовая эра Z»), Тим Ван ПаттенКлан Сопрано», «Прослушка»), Тоби ХэйнсШерлок») и Дэвид СлэйдГаннибал»). Каст составили Джесси ПлемонсКристин Милиоти, Джимми СимпсонАндреа РайсбороДжорджина Кэмпбелл, Бренна Хардинг, Дуглас Ходж и другие.

Созданный Чарли Брукером сериал «Черное зеркало» представляет собой темную сатиру на современный образ жизни и исследует темы коллективной паранойи в XXI веке. Первый сезон вышел в 2011 году на Channel 4 и был высоко оценен критиками. Чарли Брукер и Аннабель Джонс, снова выступили шоураннерами проекта, а Брукер написал сценарии ко всем сериям.

 


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