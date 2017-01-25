Визит на Скариф

После выхода спин-оффа «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» у многих зрителей возник вопрос о причине нахождения принцессы Леи на корабле Альянса во время битвы над Скарифом. Автор сюжетной группы Lucasfilm Пабло Идальго внес ясность в ситуацию, объяснив смысл спорного момента в недавнем интервью.

«По плану Лея должна была лично отправиться на Татуин и забрать Оби-Вана, адмирал Раддус же сопровождал её. Затем до них дошли вести о Скарифе, и они посчитали это событие более важным. Поскольку на тот момент у них был лишь один военный корабль, было принято решение отправиться на Скариф», – сообщил Идальго.