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Визит Неда

08.05.2017 13:00
Визит Неда

Marvel и Sony показали первый отрывок из блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой», в котором лучший друг Питера Паркера, Нед Лидс, узнает его «супергеройскую» тайну.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб БаталонЛоган Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

Российская премьера фильма намечена на 6 июля.

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