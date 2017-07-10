Власть Цезаря

Свежий промо-постер и три новых ТВ-спота научно-фантастического блокбастера «Планета обезьян: Война». Российская премьера картины от режиссера Мэтта Ривза состоится в этот четверг.

По сюжету триквела, высокоразумный примат Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостный Полковник. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты. В зависимости от того, кто победит, будет ясно, станет ли эта земля планетой людей или же планетой обезьян.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди Серкиса, Вуди Харрельсона, Стива Зана, Джуди Грир, Макса Ллойда-Джоунса, Сару Кэннинг и других.