Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Дары небожителей.
10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей
Заройте ваши денежки.
15 самых ярких финансистов в кино
Звезда на подхвате.
5 фильмов, в которых Роберт Дауни-мл. снимался за еду
До свиданья, мама!
12 худших голливудских матерей
Самые ожидаемые фильмы августа 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы августа 2014 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Власть Цезаря

10.07.2017 15:30
Власть Цезаря

Свежий промо-постер и три новых ТВ-спота научно-фантастического блокбастера «Планета обезьян: Война». Российская премьера картины от режиссера Мэтта Ривза состоится в этот четверг.

По сюжету триквела, высокоразумный примат Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостный Полковник. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты. В зависимости от того, кто победит, будет ясно, станет ли эта земля планетой людей или же планетой обезьян.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди Серкиса, Вуди Харрельсона, Стива Зана, Джуди Грир, Макса Ллойда-Джоунса, Сару Кэннинг и других.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Искусство быть чужим. Что хорошего в том, что новый блокбастер «Планета обезьян: Война» предлагает болеть за обезьян и против людей (Борис Иванов, Film.ru)
10.07.2017
Борис Иванов, Film.ru

Искусство быть чужим

Фантастическая эпопея «Планета обезьян» продолжает покорять кинотеатры и зрительские сердца  →
Кинопремьеры месяца. Июль. 10 главных фильмов июля 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.06.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Июль

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких июльских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Дальше без меня. 10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров (Евгений Ухов, Film.ru)
22.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Дальше без меня

Не так много в мире осталось актеров, которые сознательно не желают связывать себя с большими франшизами и не подписываются на продолжения  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
показать еще

Новости по теме

09.07.2017
Новый промо-ролик экшена «Планета обезьян: Война».
06.07.2017
Промо-ролик к релизу блокбастера «Планета обезьян: Война».
05.07.2017
Режиссер Мэтт Ривз о потенциале «Бэтмена» и влиянии фильмов Нолана
04.07.2017
Свежий промо-кадр к блокбастеру «Планета обезьян: Война».
01.07.2017
Ролик о создании образа Цезаря в «Войне Планеты обезьян».

 

Свежие рецензии


Главное

Один на один
08:00
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
Укуси меня, паук!
08.07
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
Не так все было!
07.07
Не так все было!
10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которых на самом деле не было
В паутине сомнений
06.07
В паутине сомнений
15 актеров, которые могли стать частью вселенной Человека-паука
Кто все эти люди?
04.07
Кто все эти люди?
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
Тебе конец! Но это не точно…
03.07
Тебе конец! Но это не точно…
10 самых нелепых смертельных угроз в адрес актеров кино и ТВ
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 лучших русско-американских экранных пар 10 лучших русско-американских экранных пар
15 фильмов об опасностях морских глубин 15 фильмов об опасностях морских глубин
12 фильмов с «ненадежным рассказчиком» 12 фильмов с «ненадежным рассказчиком»
7 поддельных сиквелов известных картин 7 поддельных сиквелов известных картин
10 фильмов об общении с духами 10 фильмов об общении с духами
12 лучших российских женщин-режиссеров 12 лучших российских женщин-режиссеров

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть