Вместо Крампуса

Кевин Смит никак не может расстаться с жанром хоррора и уже приступил к съемкам альманаха ужасов под названием «KillRoy Was Here», изначально задумывавшегося в качестве антологии о Крампусе.

Еще несколько лет назад Смит планировал выпустить хоррор-антологию о рождественском демоне, носившую название «Comes the Krampus». Затем проект был переименован в «Anti-Claus», но тут подоспел Майкл Доэрти со своим «Крампусом», и идею пришлось отложить в долгий ящик.

«Мы хотели снять фильм о Крампусе, пока нас не опередили. Это должна была быть антология в стиле “Калейдоскопа ужасов” или, чтобы стало понятно нашим юным зрителям, “ Калейдоскопа ужасов 2”. Короче, антология – это как “Чёрное зеркало”. Но проект пришлось отложить, поэтому позже мы решили переосмыслить тот упоротый сценарий и сделать нечто совершенно иное. В итоге попросту вычеркнули все рождественские мотивы и самого Крампуса, оставив скрипт почти тем же самым», – сообщил режиссер время трансляции на Facebook.

Теперь в центре внимания окажется длинноносый монстр, карающий негодяев: «Никто не захочет смотреть, как невинным людям пускают кровь, но когда кто-то переступает черту и ведет себя по-настоящему плохо, то вы просто обязаны заставить злодея как следует помучаться, пускай даже самым жестоким способом, и публика примет это на “ура”», – добавил Смит.

Дизайн чудовища разработал Роберт Курцман, вдохновившийся популярным граффити времен Второй мировой войны. Над сценарием Кевин Смит работал вместе с Эндрю МакЭлфрешем («Белые Цыпочки»), дата релиза «KillRoy Was Here» на данный момент неизвестна.