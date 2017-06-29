Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Мамочки за партами.
10 самых возрастных актрис, игравших подростков
Себя показать, других посмешить.
10 драматических актеров, удачно выступающих в комедиях
Мастера под прицелом.
15 выдающихся фильмов, которые плохо приняли в Каннах
Эту песню не задушишь, не убьешь.
15 самых успешных голливудских мюзиклов
Memento mori.
10 фильмов о людях, живущих каждый день как последний
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Вместо Старка

29.06.2017 12:30
Вместо Старка

Режиссер экшена «Человек-паук: Возвращение домой» Джон Уоттс раскрыл интересную деталь в беседе с io9: по изначальной задумке наставником Питера Паркера в фильме должен был стать не Тони Старк, а Ник Фьюри.

«Примечательно, что хотя Тони и был очевидным кандидатом, особенно после событий “Первого мстителя: Противостояние”, Уоттс представлял Ника Фьюри в качестве наставника еще до того, как получить режиссерское кресло проекта. “Я не знаю, какой именно была бы ситуация”, – говорит Уоттс. “Но вместе с этим человеком Питер точно не побоялся бы попасть в беду”», – пишут io9.

Впрочем, Фьюри еще может найтись место в следующих частях новой «паучьей» трилогии, поскольку ранее THR  сообщали, что в продолжении «Возвращения домой» Тони Старка заменит другой персонаж киновселенной Марвел.

В отечественном прокате «Человека-паука: Возвращение домой» можно увидеть с 6 июля.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Июль. 10 главных фильмов июля 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
25.06.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Июль

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких июльских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Недостоверные источники. 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
15.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Недостоверные источники

Когда нам рассказывают о планах компаний Marvel и DC на десяток лет и три десятка фильмов вперед, хочется верить, что создатели этих грандиозных мультивселенных представляют, за что берутся  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Только для ваших глаз. 16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года (Евгений Ухов, Film.ru)
24.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Только для ваших глаз

В уходящем году мы пережили немало удивительных экранных приключений. Мы отдельно вспоминаем в нашем ставшем уже традиционным топе те моменты из фильмов 2016 года, от которых у зрителей челюсти...  →
Фоторепортаж: Фотоколл и пресс-конференция фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в Нью-Йорке
26.06.2017

Фоторепортаж: Фотоколл и пресс-конференция фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в Нью-Йорке

Предлагаем вашему вниманию фотографии с фотоколла и пресс-конференции фильма "ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ", которые состоялись в эти выходные в Нью-Йорке. В родном городе Человека...  →
Фоторепортаж: «Человек-паук: Возвращение домой» в Москве
22.06.2017

Фоторепортаж: «Человек-паук: Возвращение домой» в Москве

Актер Том Холланд и режиссер Джон Уоттс представили фильм «Человек-паук: Возвращение домой» в Москве. ...  →
показать еще

Новости по теме

28.06.2017
Свежий плакат экшена «Человек-паук: Возвращение домой».
28.06.2017
Забавный промо-ролик «Человека-паука: Возвращение домой».
27.06.2017
Том Холлэнд подтвердил теорию фанатов Марвел о новом Человеке-пауке.
27.06.2017
Стильный IMAX-постер экшена «Человек-паук: Возвращение домой».
26.06.2017
Режиссер «Человека-паука: Возвращение домой» о сиквеле ленты

 

Свежие рецензии


Главное

Сладость или гадость?
08:00
Сладость или гадость?
13 лучших мультяшных злодеев
Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 культовых кинозлодеев, заслуживающих иной смерти 11 культовых кинозлодеев, заслуживающих иной смерти
12 фильмов, которые украшает беременность 12 фильмов, которые украшает беременность
15 киноблондинок, тупых, но любимых 15 киноблондинок, тупых, но любимых
10 главных фильмов апреля 2017 года 10 главных фильмов апреля 2017 года
10 лучших вымышленных городов в кино 10 лучших вымышленных городов в кино
12 голливудских блокбастеров, переделанных для проката в Китае 12 голливудских блокбастеров, переделанных для проката в Китае

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть