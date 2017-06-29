Вместо Старка

Режиссер экшена «Человек-паук: Возвращение домой» Джон Уоттс раскрыл интересную деталь в беседе с io9: по изначальной задумке наставником Питера Паркера в фильме должен был стать не Тони Старк, а Ник Фьюри.

«Примечательно, что хотя Тони и был очевидным кандидатом, особенно после событий “Первого мстителя: Противостояние”, Уоттс представлял Ника Фьюри в качестве наставника еще до того, как получить режиссерское кресло проекта. “Я не знаю, какой именно была бы ситуация”, – говорит Уоттс. “Но вместе с этим человеком Питер точно не побоялся бы попасть в беду”», – пишут io9.

Впрочем, Фьюри еще может найтись место в следующих частях новой «паучьей» трилогии, поскольку ранее THR сообщали, что в продолжении «Возвращения домой» Тони Старка заменит другой персонаж киновселенной Марвел.

В отечественном прокате «Человека-паука: Возвращение домой» можно увидеть с 6 июля.