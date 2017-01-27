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Вне Штатов

27.01.2017 19:26
Вне Штатов

Режиссер Тэйлор Шеридан, выступивший в качестве сценариста криминального триллера «Солдат» – продолжения «Убийцы» Дени Вильнёва – дал новое интервью, в котором рассказал о сюжете сиквела и его ключевой идее.

«Изначально я подумал, что было бы интересно посмотреть, как поведут себя эти персонажи, не будь у них сопровождающей. В основном они работают в пределах Соединенных Штатов, так что я играл с какими-то реально существующими законами и нашел способ, чтобы они могли более или менее легально действовать в США. Но что произойдет, если они окажутся вне Америки и без сопровождающей? Сможет ли это сработать? Если вы смотрели “Убийцу”, то знаете, что иногда дела идут совсем не так хорошо, как планировалось», – сообщил Шеридан.

Сюжет сфокусируется на Алехандро Гиллика (Бенисио Дель Торо), Мэтта Грэйвера (Джош Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован), отправляющихся в Мексику, чтобы начать войну между конкурирующими Мексиканскими картелями. Изабела Монер сыграет роль упрямой дочери главы наркокартеля, которому будут противостоять находящиеся под прикрытием Гиллик и Грэйвер.

Режиссером картины назначен Стефано Соллима (сериал «Гоморра»). Предполагается, что «Солдат» станет второй частью трилогии, посвященной персонажам Дель Торо и Бролина. Дата премьеры «Солдата» на данный момент неизвестна.

 

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