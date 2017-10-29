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Воин с молотком

29.10.2017 13:30
Воин с молотком

Криминальный трейлер Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было» обзавелся свежим постером. Главную роль в картине, представляющей собой микс «Таксиста» и «Драйва», исполнил Хоакин Феникс, который удостоился награды Каннского кинофестиваля за свою работу. Также фильм получил в Каннах приз за лучший сценарий.

Белокурая девочка-подросток, чей отец является известным политиком, бесследно пропадает. Есть все основания полагать, что её похитили и отдали в бордель для малолетних девиц. Для вызволения девочки из сексуального рабства нанимают бывшего агента ФБР по имени Джо (Хоакин Феникс). У отставного военного, беспрекословно следующего кодексу чести, эта задача не вызывает сложностей, и Джо спасает ребенка. Однако затем он выясняет, что за похищением стоят влиятельные, коррумпированные люди, справиться с которыми в одиночку практически невозможно.

В актерском составе киноадаптации романа Джонатана Эймса также значатся Алессандро Нивола, Екатерина Самсонов, Алекс МэнеттДжон ДомэнДжудит Робертс и другие. Саундтрек к фильму написал гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд.

Российская премьера «Тебя никогда здесь не было» ожидается 22 марта 2018 года.

 

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