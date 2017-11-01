Волки Ареса

В Сети оказался первый трейлер российского фэнтези-боевика «Скиф», созданного режиссером и сценаристом Рустамом Мосафиром («Беглецы»). События картины разворачиваются в XIX веке в Тмутараканском княжестве во времена смены цивилизации, когда в Евразии начинается новая эра.

Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть.

В актерском составе фильма значатся Алексей Фадеев, Виталий Кравченко, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виктор Соловьев, Елена Соломина, Андрей Фомин, Александр Пацевич, Сайдо Курбанов и другие.

На экраны кинотеатров «Скиф» попадет 18 января 2018 года.