Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Дары небожителей.
10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей
Чужие деньги.
10 примеров голливудского вымогательства
Слова любви.
10 самых романтичных голливудских цитат
Кинопремьеры месяца. Декабрь.
10 главных фильмов декабря 2016 года
Ищите и найдете.
13 «пасхальных яиц» для самых внимательных зрителей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Волки Ареса

01.11.2017 15:30
Волки Ареса

В Сети оказался первый трейлер российского фэнтези-боевика «Скиф», созданного режиссером и сценаристом Рустамом МосафиромБеглецы»). События картины разворачиваются в XIX веке в Тмутараканском княжестве во времена смены цивилизации, когда в Евразии начинается новая эра.

Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, «волков Ареса». Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Втянутый в междоусобные интриги он отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть.

В актерском составе фильма значатся Алексей Фадеев, Виталий Кравченко, Юрий Цурило, Александр Кузнецов, Виктор Соловьев, Елена Соломина, Андрей Фомин, Александр Пацевич, Сайдо Курбанов и другие.

На экраны кинотеатров «Скиф» попадет 18 января 2018 года.

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

 

Свежие рецензии


Главное

Гибель богов
31.10
Гибель богов
10 фильмов, использующих элементы скандинавской мифологии
Ужас без конца
30.10
Ужас без конца
15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире
Шутки с размахом
29.10
Шутки с размахом
10 самых смешных блокбастеров
Следующему игроку приготовиться
28.10
Следующему игроку приготовиться
12 лучших ловушек во франшизе «Пила»
Кинопремьеры месяца. Ноябрь
27.10
Кинопремьеры месяца. Ноябрь
10 главных фильмов ноября 2017 года
Вот это поворот!
26.10
Вот это поворот!
12 ролей, к трудностям которых актеры оказались не готовы
Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 актрис, прославившихся в откровенных ролях 15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
10 главных фильмов июня 2016 года 10 главных фильмов июня 2016 года
10 худших экранных учителей 10 худших экранных учителей
8 фильмов со скрытыми шутками 8 фильмов со скрытыми шутками
10 примеров голливудского вымогательства 10 примеров голливудского вымогательства
12 франшиз, которые не пережили 2016 год 12 франшиз, которые не пережили 2016 год

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть