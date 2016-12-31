Война Дианы

Empire взяли интервью у Пэтти Дженкинс, режиссера супергеройской ленты «Чудо-Женщина» от DC и Warner Bros., которая рассказала о том, почему действие картины разворачивается во время Первой мировой войны, а также обсудила мотивы и характер титульной героини, сыгранной Галь Гадот.

«Дианой движут поистине философские мотивы. Она не просто борется с плохими парнями и ведет войну против преступности. Она верит в добро и любовь. Диана свирепа и готова сражаться, но только для того, чтобы защитить человечество, то самое лучшее, что она видит в нем. Это настоящая история взросления.

В своем походе к сюжету я решила сделать упор на механизированности войны, представить, каково это, когда богиня посещает наш смертный мир в первый раз. Я хочу, чтобы зрители осознали все ужасы войны, которые масштаб нашего фильма позволяет показать, поняли, насколько шокирующим этот опыт оказывается для той, кто рьяно отстаивает честь и справедливость. Пока что Диана не может осознать в полной мере, насколько бессмысленно жестоким и темным может быть этот мир», ‒ говорит Дженкинс.

До того, как стать Чудо-Женщиной, она была известна как Диана, принцесса Амазонок, обученная быть непобедимым воином. Однажды на защищенный райский остров, где выросла Диана, падает американский самолет, выживший пилот которого рассказывает ей о бушующем во внешнем мире масштабном конфликте. Убежденная в том, что она может остановить угрозу, Диана покидает свой дом и присоединяется к борьбе в надежде положить конец всем войнам. Героине предстоит раскрыть свои настоящие силы, а также узнать свое истинное предназначение.

В актерский состав блокбастера также входят: Крис Пайн, Робин Райт, Дэвид Тьюлис, Конни Нильсен, Дэнни Хьюстон, Елена Анайя, Юэн Бремнер и Саид Тагмауи. Сценарий написан Джеффом Джонсом и Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера и самого Хейнберга.

Релиз «Чудо-Женщины» запланирован на 1 июня 2017 года.