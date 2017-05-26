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Война Грааля

26.05.2017 21:10
Война Грааля

Опубликованы два свежих кадра из второго сезона «Проповедника» с участием одного из центральных злодеев, Герра Старра (Пип Торренс), и его помощницы Лары Физэрстоун (Джули Энн Эмери).

По сюжету, Джесси Кастер (Доминик Купер) стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип (Рут Негга) и ирландский вампир Кэссиди (Джозеф Гилган).

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга, снявших пилотный эпизод, и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав также входят Люси Гриффитс, У. Эрл Браун и Джеки Эрл Хейли.

Новый сезон шоу будет состоять из 13 эпизодов, релиз состоится на AMC 25 июня.

 

 

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