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Война молодых

10.01.2017 11:30
Война молодых

Новый кадр с Фьёном Уайтхедом в образе солдата Томми – главного героя военно-исторической драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Сюжет посвящен знаменитой Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Тома ХардиМарка Райлэнса, Кеннет Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых сам Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

На широкие экраны «Дюнкерк» попадет 19 июля.

 

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