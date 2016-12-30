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Возвращение Бэйна

30.12.2016 10:15
Возвращение Бэйна

Том Харди на новом кадре из военно-исторической драмы «Дюнкерк» от режиссера Кристофера Нолана. Сюжет посвящен знаменитой Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Марка Райлэнса и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

Релиз «Дюнкерка» запланирован на 19 июля 2017 года.

 

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