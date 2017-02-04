Время трех

Перезапуск популярного сериала «Зачарованные», анонсированный The CW в начале января, перенесен. Канал не успеет выпустить проект в ближайшее время, поэтому возвращение «Зачарованных» теперь намечено на телесезон 2018-2019. Руководство канала не одобрило нынешний сценарий ребута и отправило его на доработку. Кроме того, на грядущий сезон The CW выполнили свою норму, запланировав показ шести новых пилотных эпизодов.

Шоураннером проекта назначена Дженни Урман Снайдер, ранее создавшая сериал «Девственница Джейн». Известно, что действие перезапуска развернётся в 1976 году, поэтому главных героинь оригинальных «Зачарованных» мы, вероятно, там не увидим. Сюжет посвящен трем сестрам Холливелл, живущим в Сан-Франциско, которые узнают о своем предназначении: стать ведьмами, а затем используют магию для борьбы со злом в виде демонов и колдунов.