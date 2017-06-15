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Вселенная ужаса

15.06.2017 14:15
Вселенная ужаса

Популярная хоррор-франшиза «Заклятие» обзаведется еще одним спин-оффом, на этот раз про Скрюченного Человека, который станет уже третьим персонажем серии, получившим отдельный фильм.

Сценаристом ленты назначен Майк Ван УосВолшебник страны Оз»), который напишет скрипт по сюжету Джеймса Вана. О том, вернется ли Хавьер Ботет к образу Скрюченного Человека, сыгранного им в «Заклятии 2», пока что не сообщается. Питер Сэфрэн возьмет на себя обязанности продюсера проекта.

На данный момент «Заклятие» породило два ответвления: в августе на экраны выйдет вторая лента из серии «Проклятие Аннабель», а летом 2018 года ожидается релиз спин-оффа «Монахиня», создаваемого Корином Харди («Из тьмы», ребут «Ворона»).

 

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