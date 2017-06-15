Вселенная ужаса

Популярная хоррор-франшиза «Заклятие» обзаведется еще одним спин-оффом, на этот раз про Скрюченного Человека, который станет уже третьим персонажем серии, получившим отдельный фильм.

Сценаристом ленты назначен Майк Ван Уос («Волшебник страны Оз»), который напишет скрипт по сюжету Джеймса Вана. О том, вернется ли Хавьер Ботет к образу Скрюченного Человека, сыгранного им в «Заклятии 2», пока что не сообщается. Питер Сэфрэн возьмет на себя обязанности продюсера проекта.

На данный момент «Заклятие» породило два ответвления: в августе на экраны выйдет вторая лента из серии «Проклятие Аннабель», а летом 2018 года ожидается релиз спин-оффа «Монахиня», создаваемого Корином Харди («Из тьмы», ребут «Ворона»).