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Всемирная угроза

13.07.2017 17:10
Всемирная угроза

Появился новый трейлер  криминального экшена «Наемник» от режиссера Майкла КуэстаУбить гонца», «Родина») с участием Дилана О’Брайена, Майкла Китона и Тейлора Китча.

Сюжет рассказывает о молодом агенте ЦРУ Митче Раппе (О'Брайен) и его наставнике, ветеране Холодной войны Стэне Херли (Китон). В самый разгар обучения Херли и Рапп получают задание от главы ЦРУ Ирен Кеннеди (Сэна Латан) и отправляются на опасное задание, их цель — найти и остановить неизвестного оперативника (Китч), который планирует начать Третью мировую войну на Среднем Востоке.

Премьера «Американского убийцы» состоится 14 сентября.

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