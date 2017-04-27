Вспоминая Винни

Юэн МакГрегор исполнит заглавную роль в игровом фильме «Кристофер Робин» от Walt Disney Pictures. Актер воплотит образ повзрослевшего героя историй о Винни-Пухе, пытающегося снова стать счастливым. В этом ему поможет сам Винни со своими друзьями, который напомнит Кристоферу об очаровывающем волшебстве Чудесного леса.

Режиссером картины выступит Марк Форстер («Волшебная страна», «Война миров Z»). Первым сценаристом проекта был Алекс Росс Перри («Послушай, Филип»), затем его работу переписал Том МакКарти («В центре внимания») и, наконец, саму свежую версию скрипта создает Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»).

О дате выхода «Кристофера Робина» на широкие экраны не сообщается.