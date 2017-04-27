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Новости кино

Вспоминая Винни

27.04.2017 10:00
Вспоминая Винни

Юэн МакГрегор исполнит заглавную роль в игровом фильме «Кристофер Робин» от Walt Disney Pictures. Актер воплотит образ повзрослевшего героя историй о Винни-Пухе, пытающегося снова стать счастливым. В этом ему поможет сам Винни со своими друзьями, который напомнит Кристоферу об очаровывающем волшебстве Чудесного леса.

Режиссером картины выступит Марк ФорстерВолшебная страна», «Война миров Z»). Первым сценаристом проекта был Алекс Росс ПерриПослушай, Филип»), затем его работу переписал Том МакКартиВ центре внимания») и, наконец, саму свежую версию скрипта создает Эллисон ШредерСкрытые фигуры»).

О дате выхода «Кристофера Робина» на широкие экраны не сообщается.

 

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