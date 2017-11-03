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Новости кино

Встреча изгоев

03.11.2017 19:40
Встреча изгоев

Киану Ривз и Вайнона Райдер на первом кадре из романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба», которая станет их четвертым совместным проектом. Режиссером и сценаристом ленты выступил Виктор ЛевинС 5 до 7. Время любовников», «Безумцы»).

В центре сюжета окажется история двух жалких и неприятных гостей свадебного торжества (Ривз и Райдер), которые чувствуют себя изгоями на празднике, но, несмотря на свои непростые характеры, вскоре начинают испытывать влечение друг к другу.

Дата премьеры фильма и имена других участников каста не разглашаются.

 

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