Встреча с Чуи

В Сеть просочились новые фотографии со съемок спин-оффа «Звёздных Войн» о Хане Соло с участием Олдена Эренрайка в образе титульного персонажа, а также Чубакки, Вуди Харрельсона и Эмилии Кларк.

Сценарий безымянного фильма, рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли, написали Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан. Сюжет ленты сосредоточится на молодых годах Хана (в промежутке, когда ему было от 18 до 24 лет), а также расскажет о том, как он получил свой знаменитый «Тысячелетний Сокол», как впервые встретился с Чубаккой и при каких обстоятельствах взял себе имя «Хан Соло».

Лучшего друга Хана, Лэндо Калриссиана, сыграет Дональд Гловер, а наставника по имени Беккет – Вуди Харрельсон. В образе центрального антагониста появится Майкл К. Уильямс, главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Также в касте значатся Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж и Йонас Суотамо, который снова примерит на себя костюм Чубакки.

Премьера космического блокбастера, который на данный момент доснимает режиссер Рон Ховард, запланирована на 24 мая 2018 года.