Встреча с Уайтом

В третьем сезоне «Лучше звоните Солу» нас ждет возвращение одного из культовых персонажей сериала «Во все тяжкие» ‒ Густаво Фринга. Появиться в спин-оффе может и Уолтер Уайт, о чем сообщил сам Брайан Крэнстон, уже придумавший обстоятельства встречи двух героев.

«Уолтер вполне может вернуться, лично мне это было бы интересно. Пока что со мной никто не связывался. Я знаю, как тщательно Винс Гиллиган прорабатывает “Лучше звоните Солу”, и он сделает ничего, что хоть как-то способно навредить устройству этого сериала.

Но, в конце концов, я подумал, а почему бы Солу и Уолтеру на мгновение не пересечься, например, в супермаркете? Просто два незнакомых парня, хорошая же идея? Они даже не догадаются, что через три года снова встретятся. Вполне правдивая ситуация, в реальной жизни такое случается сплошь и рядом. Так что в сухом остатке я бы появился на несколько секунд. Если Винс захочет, чтобы я поучаствовал в сериале, то я сделаю это», – заявил Крэнстон.

Премьера нового сезона «Лучше звоните Солу» состоится на AMC 10 апреля.