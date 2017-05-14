Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Первые мстительницы.
10 самых крутых экранных супергероинь
Укротители звезд.
10 режиссеров, с которыми тяжело работать
В гостях у фильма.
10 знаменитых кинодекораций, которые можно посетить
Смена ориентиров.
10 лучших режиссерских дебютов известных актеров
Все будет хорошо.
8 книжных экранизаций, получивших хеппи-энд вопреки оригиналу
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Встреча в космосе

14.05.2017 14:10
Встреча в космосе

Создатели «Рика и Морти» включились в промо-кампанию «Чужого: Завет» и выпустили ролик, в котором герои мультсериала попадают на легендарный корабль-подкову и встречаются с лицехватом.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины Ридли Скотта происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли КрудапДэнни МакБрайдЭми Сейметц, Демиан Бишир, Натаниэль Дин, Кэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.

В российском прокате фантастический хоррор окажется 18 мая. Выход же новых серий 3 сезона «Рика и Морти» ожидается этим летом.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Май. 10 главных фильмов мая 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
28.04.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Май

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких майских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Против течения: «Живое». 5 козырей, которыми «Живое» может побить нового «Чужого» (Евгений Ухов, Film.ru)
28.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: «Живое»

Хорошая космическая фантастика на экранах кинотеатров появляется достаточно редко, добротных хорроров, разворачивающихся в замкнутой системе космического корабля или инопланетного жилого модуля, и...  →
Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
29.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Блог: Про нового Чужого говорить нельзя (Борис Хохлов)
11.05.2017
Борис Хохлов

Блог: Про нового Чужого говорить нельзя

Про нового Чужого говорить нельзя, потому что эмбарго, так что ограничусь двумя пунктами 1. Он сильно больше Чужой, чем Прометей 2. Трейлер дико спойлерный (любой), не смотрите, если не видели.  →
Блог: Аааааааааррррива-рива-рива, мучачос (Евгений Ухов)
07.05.2017
Евгений Ухов

Блог: Аааааааааррррива-рива-рива, мучачос

Аааааааааррррива-рива-рива, мучачос!  →
Блог: Мужественно обхожу стороной любые промо Ковенанта (Евгений Ухов)
21.04.2017
Евгений Ухов

Блог: Мужественно обхожу стороной любые промо Ковенанта

Мужественно обхожу стороной любые промо Ковенанта. Ибо фильм года.    →
Блог: Лучшее кино про яйца - это, конечно, "Чужой" (Евгений Ухов)
16.04.2017
Евгений Ухов

Блог: Лучшее кино про яйца - это, конечно, «Чужой»

Лучшее кино про яйца - это, конечно, "Чужой". ...  →
Фоторепортаж: Российские звезды погрузились в мир "Чужого"
11.05.2017

Фоторепортаж: Российские звезды погрузились в мир «Чужого»

В рамках открытия «Лаборатории виртуальной и дополненной реальности» прошла российская премьера специального видео одной из сцен долгожданного фильма Ридли Скотта "...  →
Фоторепортаж: "Чужой. Завет": Мировая премьера в Лондоне
05.05.2017

Фоторепортаж: «Чужой. Завет»: Мировая премьера в Лондоне

Премьера фильма "Чужой: Завет" прошла в Лондоне в кинотеатре на площади Лестер-Сквер. По необычной зеленой дорожке среди впечатляющих декораций, вдохновленных киофраншизой «Чужой...  →
показать еще

Новости по теме

11.05.2017
Новый постер и отрывок из sci-fi хоррора «Чужой: Завет».
10.05.2017
Свежий постер и ролик о создании «Чужого: Завет» Ридли Скотта.
09.05.2017
Видео о создании и неудачные дубли хоррора «Чужой: Завет».
06.05.2017
Два свежих постера хоррора «Чужой: Завет» Ридли Скотта.
05.05.2017
Новый промо-ролик «Чужого: Завет» с Кэтрин Уотерстон.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов о женщинах на войне 10 фильмов о женщинах на войне
13 фильмов о людях в замкнутом пространстве 13 фильмов о людях в замкнутом пространстве
10 самых масштабных фильмов октября 2016 года 10 самых масштабных фильмов октября 2016 года
10 фильмов, ставших хитами вопреки ожиданиям 10 фильмов, ставших хитами вопреки ожиданиям
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года
10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть