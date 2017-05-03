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Встреча в Нью-Йорке

03.05.2017 16:10
Встреча в Нью-Йорке

Netflix дали взглянуть на первый трейлер сериала «Защитники» – кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел. Премьера супергеройского сериала намечена на 18 августа.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка ДарвиллРозарио ДоусонРэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие.

 
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