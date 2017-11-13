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Второе рождение

13.11.2017 12:30
Второе рождение

Джейсон Момоа подтвердил свое участие в ремейке «Ворона», где ему предстоит сыграть титульного персонажа. Режиссерское кресло ленты под названием «Возрождение Ворона» займет Корин ХардиИз тьмы»).

Оригинальный фильм, на съемках которого трагически погиб Брэндон Ли, вышел в 1994 году. По сюжету, уличная банда без всякого повода и с особой жестокостью разделалась с влюбленной парой. К несчастью садистов, парень не успокоился даже после смерти. Он восстал из могилы и отправился мстить за себя и свою девушку. Пули ему нипочем, он же уже мертв, поэтому банде пришлось очень-очень тяжко.

Выпуску нового «Ворона» мешала постоянная смена актеров (в разное время главная роль была закреплена за Брэдли КуперомЛюком ЭвансомТомом Хиддлстоном и Джеком Хьюстоном), а также ситуация с банкротством компании Relativity. Ремейк находился в производственном аду более 10 лет, пока в сентябре этого года права на дистрибуцию проекта не приобрели Sony Pictures (тогда же картина сменила название).

Последнюю версию сценария написал Клифф Дорфмэн, в процессе разработки фильма также участвует комикс-автор и создатель заглавного героя Джеймс О’Барр. Пре-продакшен «Возрождения Ворона» стартует в феврале 2018-го, дата премьеры не называется.

 


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