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Выбор победителя

01.05.2017 08:30
Выбор победителя

Появился новый промо-ролик «Дюнкерка» Кристофера Нолана с участием внезапных гостей в виде игроков NBA. Премьера военной драмы ожидается 20 июля.

Сюжет посвящен знаменитой Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актерский состав вошли как известные исполнители, вроде Тома Харди, Марка Райлэнса, Кеннета Брана и Киллиана Мерфи, так и менее опытные актеры, среди которых Фьён Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

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