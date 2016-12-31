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Новости кино

Выбор Рэндалла

31.12.2016 08:30
Выбор Рэндалла

За последние годы карьера Мэттью МакКонахи пережила настоящий ренессанс: от ролей в проходных комедиях он перешел к работе над более серьезными драматическими проектами. В недавней беседе с Playboy актер рассказал, что побудило его отказаться от участия в «Стражах Галактики 2» ради съемок в «Темной башне» по Стивену Кингу.

«Мне нравятся “Стражи Галактики”, но их предложение прозвучало как “мы сняли успешную первую часть, и теперь можем позволить себе впихнуть в проект ещё одного именитого актера”. Там я бы чувствовал себя как простое приложение. Сценарий же “Темной башни” отлично написан, мне нравится режиссер и его подход к материалу. Кроме того, здесь я могу быть творцом, автором Человека в Чёрном, точнее, моей версии этого персонажа из романа Стивена Кинга.

Первый фильм уже отснят. Это фантастический триллер, действие которого разворачивается в другом измерении; альтернативной, но очень приземленной реальности. Например, оружие Стрелка – не световой меч или вроде того, а обычный пистолет. И мне понравилось играть с образом моего героя, этакого дьявола, отлично проводящего время, развлекающегося за счет того, что везде изобличает людское лицемерие», – говорит МакКонахи.

Долгожданная киноадаптация серии романов Кинга, который также выступил и со-автором сценария, расскажет о стрелке Роланде Дискейне (Идрис Эльба). Как и в литературном первоисточнике, речь пойдет о поисках легендарной Тёмной башни, способной удержать этот мрачный мир от полного погружения в хаос и тьму.

В режиссерском кресле находится Николай Арсель («Королевский роман»), он же приложил руку к сценарию вместе с Акивой ГолдсманомАндерсом Томасом Йенсеном и Джеффом Пинкером. Каст составляют Джеки Эрл Хейли (играет бесстрашного лидера вампиров – Сайра), Том Тэйлор (Джейк Чеймберз), Кэтрин Уинник и Эбби Ли.

На широких экранах «Тёмная Башня» окажется 27 июля 2017 года.

 

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