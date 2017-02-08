Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Это «ж-ж-ж» – неспроста!
10 фильмов с самыми смертоносными насекомыми
Добрые зубастики.
10 фильмов и сериалов о дружелюбных динозаврах
С золотой ложкой наперевес.
20 актеров, пришедших в кино обеспеченными людьми
Смывайся!
10 выдающихся кинопобегов
Голосуй – не голосуй….
13 фильмов о политических выборах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Выходка педагога

08.02.2017 10:00
Выходка педагога

После длительного перерыва Джек Николсон возвращается на широкие экраны! Трехкратный лауреат «Оскара» получил главную роль в ремейке немецкой комедии «Тони Эрдманн», где актер сыграет вместе с Кристен УигОхотники за привидениями»).

Тони Эрдманн – это имя выбрал себе Уинфред, шестидесятипятилетний учитель музыки,  чтобы сблизиться со своей дочерью. Он живет со своей собакой и обладает странным чувством юмора. Его дочь Инес – карьеристка, которая путешествует по всему миру с целью оптимизации компаний, а на общение с отцом у нее не остается ни времени, ни желания. Ухудшает ситуацию еще то, что они совсем не похожи: он – душевный романтик, она – рациональный активный менеджер. Решив, что нельзя позволить себе потерять собственную дочь, Уинфред начинает посещать все бизнес вечера дочери, представляясь ее бизнес партнером Тони Эрдманном. Трудно себе представить, к чему приведет такая выходка престарелого педагога, ведь эта затея так сильно раздражает его дочь, и эффект может получиться обратным желаемому.

Лента режиссера и сценариста Марена Аде была тепло принята на 69-м Каннском кинофестивале, где получила приз ФИПРЕССИ. Также оригинальный «Тони Эрдманн» номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Российская премьера комедии состоится 23 февраля, дата релиза ремейка на данный момент неизвестна.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Февраль. 10 главных фильмов февраля 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
27.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Февраль

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких февральских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Тот неловкий момент. Еще 10 конфузов из-за кулис эротических сцен (Евгений Ухов, Film.ru)
21.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Тот неловкий момент

Если вы думаете, что о своих неудачах в сексе рассказывать принято только в тишине кабинета психоаналитика, то вы ошибаетесь. Кинозвезды с большой охотой поведают журналистам о нелепостях и...  →
Денег много не бывает. 10 самых крупных актерских заработков (Евгений Ухов, Film.ru)
12.09.2014
Евгений Ухов, Film.ru

Денег много не бывает

Давайте посмотрим на десятку самых высокооплачиваемых актеров и подумаем, стоят ли они потраченных денег и в достойных ли картинах снимаются  →
Хроники обыкновенного безумия. Джеку Николсону &ndash; 75 (Артем Заяц, Film.ru)
23.04.2012
Артем Заяц, Film.ru

Хроники обыкновенного безумия

Джеку Николсону – 75! По случаю юбилея мы решили вспомнить об одной из самых известных лент с участием великого актера – «Сиянии» – и рассказать о ее создании. Культовая картина,...  →
Мистер Хаос (Иван Чернявский, Ксения Рождественская)
29.07.2008
Иван Чернявский, Ксения Рождественская

Мистер Хаос

Накануне выхода «Темного рыцаря» мы вспомнили главных Джокеров в истории саги о Бэтмене – четырех кровожадных шутников из сериалов, киберпанковских мульфильмов и полнометражного кино.  →
показать еще

Новости по теме

20.01.2017
Джек Николсон завершил свою карьеру в кино.
25.05.2015
Новые кадры "Марсианина" Ридли Скотта
18.02.2015
Команда новых «Охотников за привидениями»
28.01.2015
Пол Фейг набрал в актерский состав ремейка своих любимиц.
13.12.2014
Сильвестр Сталлоне хотел бы видеть Джека Николсона в «Неудержимых 4»

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 знаменитых актрис, ставших режиссерами 15 знаменитых актрис, ставших режиссерами
10 фильмов о супергероях, снятых не по комиксам 10 фильмов о супергероях, снятых не по комиксам
25 самых обаятельных экранных животных 25 самых обаятельных экранных животных
10 фильмов и сериалов, созданных благодаря краудфандингу 10 фильмов и сериалов, созданных благодаря краудфандингу
Итоги года: 15 лучших киногероинь 2015 года Итоги года: 15 лучших киногероинь 2015 года
11 знаменитых блондинок Голливуда, удачно примеривших темный цвет волос 11 знаменитых блондинок Голливуда, удачно примеривших темный цвет волос

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть