Выходка педагога

После длительного перерыва Джек Николсон возвращается на широкие экраны! Трехкратный лауреат «Оскара» получил главную роль в ремейке немецкой комедии «Тони Эрдманн», где актер сыграет вместе с Кристен Уиг («Охотники за привидениями»).

Тони Эрдманн – это имя выбрал себе Уинфред, шестидесятипятилетний учитель музыки, чтобы сблизиться со своей дочерью. Он живет со своей собакой и обладает странным чувством юмора. Его дочь Инес – карьеристка, которая путешествует по всему миру с целью оптимизации компаний, а на общение с отцом у нее не остается ни времени, ни желания. Ухудшает ситуацию еще то, что они совсем не похожи: он – душевный романтик, она – рациональный активный менеджер. Решив, что нельзя позволить себе потерять собственную дочь, Уинфред начинает посещать все бизнес вечера дочери, представляясь ее бизнес партнером Тони Эрдманном. Трудно себе представить, к чему приведет такая выходка престарелого педагога, ведь эта затея так сильно раздражает его дочь, и эффект может получиться обратным желаемому.

Лента режиссера и сценариста Марена Аде была тепло принята на 69-м Каннском кинофестивале, где получила приз ФИПРЕССИ. Также оригинальный «Тони Эрдманн» номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Российская премьера комедии состоится 23 февраля, дата релиза ремейка на данный момент неизвестна.