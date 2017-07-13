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Выходной Паркера

13.07.2017 16:10
Выходной Паркера

Авторы промо-материалов к «Человеку-пауку: Возвращение домой» решили исправиться за свои прошлые поделки и представили три потрясающих постера, стилизованных под классические ленты 1970х-1980х: «Клуб “Завтрак”», «Выходной день Ферриса Бьюллера» и «Таксиста».

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Джейкоб Баталон, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр, Гвинет Пэлтроу и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

 

 

 

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