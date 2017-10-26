Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Жемчужины востока.
20 самых красивых китайских актрис
Ниндзя, роботы и волки.
25 лучших японских мультсериалов
Ой, что было вчера….
12 комедий об утреннем похмелье
Невидимки среди нас.
10 знаменитых невидимых персонажей
Другая война Капитана Америка.
5 необычных фильмов Тома Хэнкса
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Высадка злодеев

26.10.2017 17:00
Высадка злодеев

Warner Bros. начали торопиться с созданием сиквела «Отряда самоубийц» и собираются приступить к съемкам ленты уже в марте 2018-го, сообщают My Entertainment World. Режиссером проекта назначен Гэвин О'КоннорВоин», «Расплата»).

К своим ролям вернутся Марго РоббиУилл СмитДжаред ЛетоЮэль Киннаман и другие участники каста оригинального фильма. Первую версию сценария написал Адам Козад, затем его скрипт переделал Зак ПеннМстители», «Люди Икс: Последняя битва»).

Точную дату релиза «Отряда самоубийц 2» WB и DC пока что не раскрывают.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

03.10.2017
Джаред Лето ни разу не смотрел «Отряд самоубийц».
20.09.2017
Марго Робби о сольном фильме про Джокера и Харли Квинн.
07.09.2017
Сольный фильм о Джокере привел Джареда Лето в замешательство.
07.09.2017
Назван режиссер второй части экшена «Отряд самоубийц».
01.09.2017
WB хотят заполучить Леонардо ДиКаприо для роли нового Джокера.

 

Свежие рецензии


Главное

Вот это поворот!
08:00
Вот это поворот!
12 ролей, к трудностям которых актеры оказались не готовы
Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
Я и лошадь, я и бык…
23.10
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 худших отцов из кинофильмов 10 худших отцов из кинофильмов
10 самых популярных цитат из фильмов Эльдара Рязанова 10 самых популярных цитат из фильмов Эльдара Рязанова
15 худших финалов известных кинофильмов 15 худших финалов известных кинофильмов
15 главных фильмов февраля 2016 года 15 главных фильмов февраля 2016 года
10 голливудских киноперсонажей с самыми дурацкими прическами 10 голливудских киноперсонажей с самыми дурацкими прическами
20 самых сексапильно одетых киногероинь 20 самых сексапильно одетых киногероинь

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть