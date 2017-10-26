Высадка злодеев

Warner Bros. начали торопиться с созданием сиквела «Отряда самоубийц» и собираются приступить к съемкам ленты уже в марте 2018-го, сообщают My Entertainment World. Режиссером проекта назначен Гэвин О'Коннор («Воин», «Расплата»).

К своим ролям вернутся Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето, Юэль Киннаман и другие участники каста оригинального фильма. Первую версию сценария написал Адам Козад, затем его скрипт переделал Зак Пенн («Мстители», «Люди Икс: Последняя битва»).

Точную дату релиза «Отряда самоубийц 2» WB и DC пока что не раскрывают.