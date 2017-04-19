Новый постер фантастического эпика «Меч Короля Артура» от Гая Ричи. Заглавную роль в фильме исполнил Чарли Ханнэм, а в образе зловещего мага Вортигерна появится Джуд Лоу.
Молодой Артур руководит бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, не подозревая, для какой жизни он был рождён. Все меняется, когда в его руки попадает легендарный меч Экскалибур. Мгновенно вызвав силу Экскалибура, Артур вынужден принять несколько трудных решений. Герой встречает загадочную девушку по имени Гвиневра (Астрид Берже-Фрисби) и присоединяется к сопротивлению. Теперь судьба всей Англии находится в его руках, ведь Артуру предстоит не только побороть своих внутренних демонов, но и объединить вокруг себя народ, чтобы свергнуть зловещего мага-тирана Вортигерна и вернуть принадлежащий ему по праву рождения трон.
Сценарий написал Джоби Хэролд («Робин Гуд: Начало»), а в актерском составе также числятся Эрик Бана, Аннабель Уоллис, Элин Пауэлл, Эйдан Гиллен, Кэти МакГрат и Дэвид Бекхэм.
На экранах кинотеатров «Меч Короля Артура» окажется 11 мая.
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