Взаимные перемены

В отличие от Marvel, DC предпочитают держать сюжеты своих сериальных и киновселенных порознь. Исполнительница титульной роли в «Супергёрл», Мелисса Бенойст, побеседовала с The Point и попыталась найти сходства между супергеройскими сериалами The CW и расширенной вселенной DC.

«Думаю, они существуют. К примеру, Флэш Эзры Миллера привнесет больше юмора и непосредственности, а телесериалы DC также пытаются уйти от мрачных сюжетов “Стрелы”. Мне кажется, что эти вселенные и в дальнейшем обязательно будут влиять друг на друга. Я обожаю позитивный и жизнерадостный характер моей героини, поэтому не думаю, что Супергёрл будет резко меняться, ведь по сути она и есть светлый персонаж», – сообщила Мелисса.

Новый эпизод «Супергёрл», получивший название «Супергёрл Жива», окажется на экранах 23 января.