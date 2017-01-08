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Новости кино

Взаимные перемены

08.01.2017 16:30
Взаимные перемены

В отличие от Marvel, DC предпочитают держать сюжеты своих сериальных и киновселенных порознь. Исполнительница титульной роли в «Супергёрл», Мелисса Бенойст, побеседовала с The Point и попыталась найти сходства между супергеройскими сериалами The CW и расширенной вселенной DC.

«Думаю,  они существуют. К примеру, Флэш Эзры Миллера привнесет больше юмора и непосредственности, а телесериалы DC также пытаются уйти от мрачных сюжетов “Стрелы”. Мне кажется, что эти вселенные и в дальнейшем обязательно будут влиять друг на друга. Я обожаю позитивный и жизнерадостный характер моей героини, поэтому не думаю, что Супергёрл будет резко меняться, ведь по сути она и есть светлый персонаж», – сообщила Мелисса.

Новый эпизод «Супергёрл», получивший название «Супергёрл Жива», окажется на экранах 23 января.

 

 

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