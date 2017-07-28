Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Будущее не предопределено.
25 лет фильму «Терминатор 2: Судный день»
От любви до ненависти.
10 худших «бывших» в голливудском кино
Как кошка с собакой.
15 звездных кинодуэтов, в которых актеры ненавидели друг друга
Самые ожидаемые фильмы мая 2014 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы мая 2014 года
Показать все, что вскрыто.
10 пародийных фильмов, деконструирующих киножанры
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Взгляд Сноука

28.07.2017 10:15
Взгляд Сноука

В Сеть утекла порция необработанных промо-фото к восьмому эпизоду «Звёздных Войн» с участием Рей, Финна, Люка Скайуокера, Кайло Рена, Капитана Фазмы, красных гвардейцев из «Первого Ордена», а также Верховного лидера Сноука в его подлинном обличье.

В новом эпизоде космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). На экранах снова появятся Кэрри ФишерАдам ДрайверДонал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Российская премьера «Последних джедаев» от режиссера Райана Джонсона ожидается 14 декабря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рано радуетесь!. 11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рано радуетесь!

Актерская слава – дело скоротечное. Звезды, сверкающие на протяжении десятилетий, это скорее исключение, чем правило, большая часть артистов вспыхивают, блистают в двух-трех проектах и со...  →
Неудобный герой. Как на «Звездных войнах» отразится смена постановщиков сольного фильма о Хане Соло (Евгений Ухов, Film.ru)
23.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Неудобный герой

Новость об отстранении от постановки пока еще безымянной сольной картины о космическом мошеннике Хане Соло режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера иначе как скандальной не назовешь  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Непримкнувшие. 10 режиссеров, отказавшихся от «Звездных войн» (Артем Заяц, Film.ru)
16.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Непримкнувшие

«Звездные войны» – одна из самых знаменитых мировых кинофраншиз. Практически любой режиссер втайне мечтает вложить в золотоносную космооперу собственный кирпичик…  →
Против течения: «Звёздные Войны: Последние джедаи». Пять капель скепсиса в бочку «Последних джедаев» (Евгений Ухов, Film.ru)
18.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: «Звёздные Войны: Последние джедаи»

Возможен ли прыжок к высотам оригинальной трилогии, или тяжелое ярмо Disney больше не позволит Саге оторваться от земли? Я, как обычно, настроен пессимистично – слишком много вторичного в...  →
Блог: "Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии (Евгений Ухов)
24.01.2017
Евгений Ухов

Блог: «Последний джедай» - скверное название для второго фильма трилогии

"Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии, даже без учета планов на 10-11-12 части. А как тогда будет называться ЗВ9? "А не, не последний"?  →
показать еще

Новости по теме

25.07.2017
Новые промо-кадры к восьмому эпизоду «Звёздных Войн».
16.07.2017
Постеры и ролик о создании 8 эпизода «Звёздных Войн».
27.05.2017
Кэтлин Кеннеди о новых спин-оффах «Звёздных Войн».
24.05.2017
Кадры и видео со съемок VIII эпизода «Звёздных Войн».
23.05.2017
Фото с главными героями VIII эпизода «Звёздных Войн».

 

Свежие рецензии


Главное

Кинопремьеры месяца. Август
08:00
Кинопремьеры месяца. Август
10 главных фильмов августа 2017 года
Рано радуетесь!
27.07
Рано радуетесь!
11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем
Слово из четырех букв
25.07
Слово из четырех букв
10 фильмов с самым частым употреблением слова fuck
Уговор дороже денег
24.07
Уговор дороже денег
9 актеров, наказанных судом за отказ сниматься
Искусство проиграть
23.07
Искусство проиграть
10 лучших фильмов о военных поражениях
Мы его теряем!
22.07
Мы его теряем!
10 фильмов, в которых от главной звезды избавляются уже в первом акте
Их не догонят!
21.07
Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 самых шокирующих сцен в кино 13 самых шокирующих сцен в кино
10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel
10 лучших фильмов режиссера Ридли Скотта 10 лучших фильмов режиссера Ридли Скотта
11 актерских дочерей, выросших красотками 11 актерских дочерей, выросших красотками
12 подвигов, которые ничего в сюжете фильма не изменили 12 подвигов, которые ничего в сюжете фильма не изменили
10 порнопародий на голливудские блокбастеры 10 порнопародий на голливудские блокбастеры

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть