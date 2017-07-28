Взгляд Сноука

В Сеть утекла порция необработанных промо-фото к восьмому эпизоду «Звёздных Войн» с участием Рей, Финна, Люка Скайуокера, Кайло Рена, Капитана Фазмы, красных гвардейцев из «Первого Ордена», а также Верховного лидера Сноука в его подлинном обличье.
В новом эпизоде космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.
Российская премьера «Последних джедаев» от режиссера Райана Джонсона ожидается 14 декабря.
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