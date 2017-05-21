Наверх
Фильмы 2017 Меч короля Артура Доспехи Бога: В поисках сокровищ Большой Чужой: Завет Пираты Карибского моря 5 Чудо-Женщина Спасатели Малибу
Купальники наголо!
10 самых знаменитых экранных бикини
Неравные браки.
10 голливудских режиссеров, женившихся на своих звездах
Рядом, но не вместе.
13 худших экранных пар
Голливудские бюсты.
20 звезд с внушительной грудью
Доброе слово и пистолет.
15 лучших острот экшен-героев
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Японский Спайди

21.05.2017 12:00
Японский Спайди

Несколько новых промо-кадров супергеройской ленты «Человек-паук: Возвращение домой» от Sony Pictures и Marvel Studios. Премьера сольного фильма о Человеке-Пауке с Томом Холлэндом в главной роли состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд ГловерМартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

 

 

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Против течения: новый Человек-паук. Пять ловушек для нового Человека-паука (Евгений Ухов, Film.ru)
13.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: новый Человек-паук

Человечество не зря билось в экономических войнах и падало в пучину финансовых кризисов: борьба с монополией на всех фронтах общественной, политической и культурной жизни – одно из главных...  →
Разноцветные мутанты. Почему Marvel заменяет своих белых супергероев «этническими» персонажами (Борис Иванов, Film.ru)
11.07.2016
Борис Иванов, Film.ru

Разноцветные мутанты

Железный Человек устал, и он уходит. Как сообщает студия Marvel, в ближайшее время в ее комиксах Тони Старк перестанет быть Железным Человеком. Его место в супергеройской броне займет 15-летняя...  →
показать еще

Новости по теме

08.05.2017
Первый отрывок из экшена «Человек-паук: Возвращение домой».
07.05.2017
Плакат кинокомикса Марвел «Человек-паук: Возвращение домой».
22.04.2017
Новые кадры из фильма «Человек-паук: Возвращение домой».
21.04.2017
Кадр из блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой».
18.04.2017
Промо-арт «Человека-паука: Возвращение домой».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 телепремьер начала 2016 года 15 телепремьер начала 2016 года
10 фильмов для зрителей с крепким желудком 10 фильмов для зрителей с крепким желудком
12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом 12 детей-актеров, которые похорошели с возрастом
Еще 10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам Еще 10 фильмов, запрещенных по не самым очевидным причинам
12 лучших фильмов о подводных жителях 12 лучших фильмов о подводных жителях
10 галлюциногенных кинозлодеев 10 галлюциногенных кинозлодеев

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть