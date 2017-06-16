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Яростная атака

16.06.2017 17:30
Яростная атака

Александр Невский сыграет главную роль и выступит продюсером боевика «Яростная Атака», начало съёмок фильма запланировано на осень этого года. Александр поделился с Film.ru первыми подробностями о своем новом проекте и рассказал об экшен-звездах, с которыми он планирует поработать в дальнейшем.

В «Яростной атаке» Невский сыграет американского агента спецслужб (с русскими корнями), который отправляется в Азию, чтобы спасти бывшего напарника. Сама лента, по словам Александра, станет чем-то средним между культовым экшеном «Рейд» и ремейком «Нападения на 13-й участок» Джона Карпентера. Предполагается, что постановщик трюков и сцен боевых искусств «Рейда» поработает и над «Яростной атакой».

Одним из продюсеров картины выступит Анджей Бартковяк, сотрудничавший с Невским в фильме «Максимальный удар». По завершению работы над «Максимальным ударом» Бартковяк также рассмотрит возможность участия в «Яростной атаке» в качестве режиссёра. Каст «Яростной атаки» могут составить такие культовые герои боевиков, как Майкл Джей Уайт, Ральф Мёллер и Дольф Лундгрен.

Кроме того, в будущем Невский планирует появиться на широких экранах в компании еще нескольких экшен-звезд: «Однозначно я хочу поработать с Джейсоном Стэйтемом, Дуэйном “Скалой” Джонсоном, которого, кстати, Анджей Бортковяк прекрасно снимал в фильме “Doom”, где Скала заявил о себе именно как герой боевиков. Перед этим я хочу сделать картину с Ван Даммом, Скоттом Эдкинсом, если получится собрать их вместе с Майклом Джеем Уайтом и Дольфом Лундгреном, то получится классно».

Съёмочный процесс «Яростной атаки» стартует осенью в Индонезии и на Филиппинах. Релиз «Максимального удара» состоится в конце этого года, выход первого трейлера ожидается в сентябре.

 

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