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Язык генерала

25.04.2017 23:00
Язык генерала

Брэд Питт в образе скандально известного генерала Стэнли МакКристала на свежем кадре из сатирической комедии «Машина войны» Netflix. Также в фильме появятся Тофер Грэйс, Тильда Суинтон, Бен КингслиЭнтони Майкл ХоллУилл Пултер, Эмори Коэн и другие.

Стэнли МакКристал ‒ одиозная фигура в истории антитеррористических операций США. Генерал МакКристал известен широкой общественности тем, что он конфликтовал с Бараком Обамой. Генерал настаивал на увеличении численности американских войск в Афганистане, но не получал того, что просил. После выхода скандальной статьи в Rolling Stone в июне 2010 года, где МакКристал сболтнул лишнего про нескольких высокопоставленных чиновников, рассерженный Обама отправил генерала в отставку.

Лента режиссера Дэвида Мишо («По волчьим законам», «Арбалет») основана на документальной книге репортера Майкла Гастингса и посвящен Афганскому периоду в военной карьере МакКристала.

Премьера «Машины войны» запланирована на 26 мая.

 

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