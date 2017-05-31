Забытое зло

Хотя работа над третьей частью «Заклятия» официально еще не началась, продюсер Питер Сэфрэн поделился с Cinema Blend своими мыслями о новом фильме хоррор-франшизы, который уйдет в немного ином направлении и откажется от формулы «дом с призраками».

«Существует несколько дел, которые не столь известны, но Эд и Лоррейн потратили много времени на их изучение, были вовлечены в них. Очевидно, мы не можем снять еще один фильм о доме с призраками. И мы не станем рассказывать еще одну историю о семье, находящейся в опасности из-за обитающего в доме злого духа. Поэтому мы представим нечто другое», – говорит Сафран.

На данный момент «Заклятие» породило два ответвления: в августе на экраны выйдет вторая лента из серии «Проклятие Аннабель», а летом 2018 года ожидается релиз спин-оффа «Монахиня», создаваемого Корином Харди («Из тьмы», ребут «Ворона»).