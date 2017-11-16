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Забыв Матильду

16.11.2017 20:15
Забыв Матильду

Сатирическая комедия «Смерть Сталина» от режиссера Армандо Иануччи обзавелась датой релиза в России ‒ фильм с участием Стива Бушеми, Джеффри Тэмбора и Джейсона Айзекса попадет в отечественные кинотеатры 25 января 2018 года.

В основу сюжета картины легла одноименная французская графическая новелла за авторством Фабьена Нури, посвященная нескольким дням марта 1953-го, предшествовавшим кончине Иосифа Виссарионовича Сталина, и развернувшейся в этот период жуткой политической суматохе в верхних кругах власти СССР. После тридцати лет сурового тоталитарного режима в стране начинает царить хаос, переплетаются абсурд и опасность, интриги и предательства, страхи и тайные чаяния тех, кто метит в преемники покойного вождя.

Также в актерский состав проекта вошли Ольга КуриленкоРуперт ФрендРичард БрэйкМайкл Пэлин, Андреа Райзборо, Роджер Эштон-ГриффитсДермот КроулиКара Хорган, Пэдди Консидайн и другие.

 


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