Забыв Матильду

Сатирическая комедия «Смерть Сталина» от режиссера Армандо Иануччи обзавелась датой релиза в России ‒ фильм с участием Стива Бушеми, Джеффри Тэмбора и Джейсона Айзекса попадет в отечественные кинотеатры 25 января 2018 года.

В основу сюжета картины легла одноименная французская графическая новелла за авторством Фабьена Нури, посвященная нескольким дням марта 1953-го, предшествовавшим кончине Иосифа Виссарионовича Сталина, и развернувшейся в этот период жуткой политической суматохе в верхних кругах власти СССР. После тридцати лет сурового тоталитарного режима в стране начинает царить хаос, переплетаются абсурд и опасность, интриги и предательства, страхи и тайные чаяния тех, кто метит в преемники покойного вождя.

Также в актерский состав проекта вошли Ольга Куриленко, Руперт Френд, Ричард Брэйк, Майкл Пэлин, Андреа Райзборо, Роджер Эштон-Гриффитс, Дермот Кроули, Кара Хорган, Пэдди Консидайн и другие.