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Забыв Рипли

01.05.2017 18:10
Забыв Рипли

Если вы надеялись, что «Чужой 5» от Нила Бломкампа когда-нибудь увидит свет, то Ридли Скотт спешит вас переубедить. В беседе с Allocine сэр Ридли объяснил, почему многообещающий проект так и не получил развития.

«У этого фильма никогда не было сценария. Существовала лишь идея, которая возникла, как мне кажется, из 10-страничного наброска. Я же должен был стать одним из продюсеров, вот только эта идея так ни во что и не вылилась. Fox решили, что не хотят заниматься “Чужим 5”, на этом всё закончилось. Тогда уже появился “Прометей”, я начал разрабатывать “Завет”, поэтому так и получилось», – заявил режиссер. На вопрос корреспондента о том, есть ли у «Чужого 5» хоть какие-то шансы на выход, Скотт прямо ответил: «Нет, я так не думаю».

Лента от создателя «Района №9» и «Робота по имени Чаппи» планировалась в качестве прямого продолжения «Чужих», игнорировавшего события третьей и четвертой части. Главной героиней у Бломкампа выступала повзрослевшая девочка Ньют, а также постановщик хотел подвести к логическому завершению сюжетную линию Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер.

 

 

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